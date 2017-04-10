Brent petrolün varil fiyatı 55 doların üzerinde

Brent petrolün varili, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'yi füzeyle vurmasının ardından Rusya ile yaşadığı görüş farklılığının etkisiyle yeni haftaya 55 doların üzerinde başladı.

Brent petrolün varil fiyatı, cuma günü 54,86 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 56,06 doları görmüştü.

Bu sabah güne 55,17 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.04 itibarıyla yüzde 0,59 değer kazanarak 55,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 52,52 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin Suriye'ye düzenlediği füze saldırı sonrası özellikle ABD ve Rusya arasındaki gerilim ile artan jeopolitik riskler fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Ayrıca, OPEC ülkelerin üretim kısıntısı anlaşmasını Haziran sonrasına taşıyacağı beklentilerinin de fiyatlamalar üzerinde etkisi görülebilir.

Geçen hafta açıklanan Baker Hughes'in son raporuna göre, ABD'deki aktif sondaj kulelerinin sayısı 824'e ulaştı. Sondaj kulelerinin artışına rağmen yeni haftada jeopolitik gelişmelerin fiyatlara yansıması bekleniyor.

Yeni haftada ayrıca haftalık petrol stokları verileri de takip edilecek.

Bugün küresel piyasalarda Fed Başkanı Janet Yellen'in konuşması ile Avro Bölgesi, Sentix yatırımcı güven endeksi verileri izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolün varil fiyatında bugün 55,00-54,50 dolar aralığının destek, 55,80-56,20 dolar civarının ise direnç konumuna geldiğini belirtiyor.