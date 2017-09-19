Brent petrolün varil fiyatı 55 dolar seviyesinde

Dün 55,47 dolardan güne başlayan, gün içinde en yüksek 55,91 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 55,42 dolardan güne başladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.29 itibarıyla yüzde 0,05 artışla 55,45 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 49,95 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) geçen hafta açıkladığı verilerden sonra petrol fiyatında artış gözlendi.

Petrol piyasasında, bazı OPEC üyelerinin arz kesintisi anlaşmasının Mart 2018'den sonra da devam etmesi gerektiği konusundaki açıklamaları ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumu ve Irak Federal Mahkemesi'nin söz konusu referandumu durdurma kararı sonrasındaki siyasi ve askeri gelişmeler izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 55,59 ile 55,73 dolar aralığının direnç, 55,31 ile 55,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.