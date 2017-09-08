Brent petrolün varil fiyatı 54 dolar

Brent petrolün varil fiyatı dün 54,10 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 54,64 doları görmüştü. Bu sabah 54,50 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,40 artarak 54,72 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 49,09 dolardan alıcı buldu.

Dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi tarafından ülkede haftalık petrol üretiminin 749 bin varil azalarak 8,78 milyon varile gerilediğini açıklandı. Böylece ABD'nin ham petrol üretimi 3 hafta art arda yükselişin ardından ilk defa düştü.

Analistler, ABD'nin petrol merkezi kabul edilen Teksas eyaletindeki Harvey Kasırgası sonrası bölgede kapatılan petrol rafinerilerinin tekrar faaliyete başladığını ve ham petrol talebinin yeniden artışa geçtiğini kaydetti.

Petrol piyasalarında bugün ABD'de Baker Hughes'un açıklayacağı sondaj kule sayısı takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 54,86 ile 54,92 dolar aralığının direnç, 54,66 ile 54,62 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.