Brent petrolün varil fiyatı 48 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı 48,30 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün 49,02 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 49,23 doları görmüştü. Bu sabah 48,41 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,22 düşerek 48,30 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 45,90 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, yaz aylarının gelmesiyle rafine ürün talep artışının petrol fiyatlarında yükseliş eğilimini destekleyeceğini kaydediyor.

Bugün küresel piyasalarda İngiltere haziran ayı TÜFE ve ÜFE verileri, Almanya temmuz ayı ZEW beklenti endeksi, ABD haziran ayı ihracat ve ithalat fiyat endeksi ve ABD temmuz ayı NAHB konut piyasası verileri izlenecek.

Brent petrolde teknik olarak 48,45 ile 48,59 dolar aralığının direnç, 48,17 ile 48,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.