  • 18 TEMMUZ 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.534
    EURO 4.075
  • BIST 105806.09
    ALTIN 140.45
Buradasınız : » » Brent petrolün varil fiyatı 48 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı 48 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı 48,30 dolardan işlem görüyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Brent petrolün varil fiyatı 48 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı 48,30 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün 49,02 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 49,23 doları görmüştü. Bu sabah 48,41 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,22 düşerek 48,30 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 45,90 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, yaz aylarının gelmesiyle rafine ürün talep artışının petrol fiyatlarında yükseliş eğilimini destekleyeceğini kaydediyor.

Bugün küresel piyasalarda İngiltere haziran ayı TÜFE ve ÜFE verileri, Almanya temmuz ayı ZEW beklenti endeksi, ABD haziran ayı ihracat ve ithalat fiyat endeksi ve ABD temmuz ayı NAHB konut piyasası verileri izlenecek.

Brent petrolde teknik olarak 48,45 ile 48,59 dolar aralığının direnç, 48,17 ile 48,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler: brent petrol, brent petrolün varil fiyatı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER