Brent petrolün fiyatı 57 dolar seviyesinde

Dün 57,67 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 58,60 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 57,26 dolardan açıldı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,15 azalışla 57,17 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 51,63 dolardan alıcı buldu.

Petrol piyasasında Brent petrol, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) gerçekleştirilen gayrimeşru referandum kaynaklı kaygılar ve Kuzey Kore'den gelen açıklamalar sebebiyle hafta başında son 26 ayın en yüksek düzeyine ulaşmıştı.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 57,16 ile 57,30 dolar aralığının direnç, 56,88 ile 57,02 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.