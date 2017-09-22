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Buradasınız : » » Brent petrolün fiyatı 56,48 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün fiyatı 56,48 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde Viyana'da düzenlencek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı toplantısı öncesi 56,48 dolardan işlem görüyor.

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Brent petrolün fiyatı 56,48 dolardan işlem görüyor

Dün 56,17 dolardan güne başlayan, gün içinde en yüksek 56,50 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 56,46 dolardan açıldı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.31 itibarıyla yüzde 0,03 artışla 56,48 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 50,69 dolardan alıcı buldu.

Petrol piyasasında, bazı OPEC üyelerinin arz kesintisi anlaşmasının Mart 2018'den sonra da devam etmesi gerektiği konusundaki açıklamalarına yönelik olası gelişmeler izleniyor. Viyana'da bugün yapılması beklenen OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısında, üretim kotasını yüzde bir daha azaltma konusunun tartışılabileceğine işaret ediliyor.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, kotaların yüzde 1 azaltılması konusunda resmi bir talep veya başvuru olmadığını, ancak izleme komitesi toplantısında gündeme gelmesi durumunda konunun tartışılabileceğini kaydetti.

OPEC ve OPEC dışı ülkeler geçen yıl üretimi kısma kararı vermiş, bu yılın başından itibaren uygulanan kararla OPEC üyesi olmayan petrol üreticisi 11 ülke, günlük arzını 558 bin varil azaltma kararı almıştı.

OPEC üyesi ülkeler ise 30 Kasım 2016'da Viyana'da aldığı kararla petrol üretim düzeyini günlük 1,2 milyon varil indirme hedefi belirlemişti. Ağustos ayı itibarıyla OPEC'in üretim kısıntısı kararına uyma düzeyi ise yüzde 82'ye ulaştı.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 56,46 ile 56,53 dolar aralığının direnç, 56,32 ile 56,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Etiketler: brent petrol, petrol fiyatları
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