Brent petrolün fiyatı 56 doların üzerinde

Dün 55,29 dolardan güne başlayan, gün içinde en yüksek 56,45 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 56,17 dolardan açılış yaptı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.33 itibarıyla yüzde 0,12 gibi bir azalışla 56,10 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 50,61 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıkladığı rapora göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,6 milyon (yüzde 1) artışla 472,8 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi, stokların 3,5 milyon varil artması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 5,9 milyon varil yükselmişti. Böylece, ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 hafta üst üste artış kaydetmiş oldu.

ABD'nin ham petrol üretimi ise bir önceki haftaya göre günlük ortalama 157 bin varil artarak 9,51 milyon varile yükseldi. Ülkenin ham petrol üretiminde ve stoklarında artış görülmesinin ardından küresel piyasada petrol fiyatlarında kısa süreli düşüş görülse de fiyatlar toparlanarak yükselişe geçti.

Petrol piyasasında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumu ve Irak Federal Mahkemesinin söz konusu referandumu durdurma kararı sonrasındaki siyasi ve askeri gelişmeler izleniyor.

Ayrıca, bazı OPEC üyelerinin arz kesintisi anlaşmasının Mart 2018'den sonra da devam etmesi gerektiği konusundaki açıklamaları takip edilecek.

Küresel piyasalar bugün, ABD haftalık işsizlik başvuruları, eylül ayı Philadelphia Fed imalat endeksi, Avro Bölgesi eylül ayı tüketici güven endeksi ile ABD/CB Öncü Göstergeler Endeksi ağustos verilerine odaklanacak.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 56,24 ile 56,34 dolar aralığının direnç, 56,04 ile 56,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.