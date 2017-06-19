Brent petrol yeni haftaya nasıl başladı?

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk iş günü toparlanma çabasıyla 47,23 dolardan işlem görmeye başladı.

Brent petrolün varili, cuma günü 46,80 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 47,58 doları görmüştü. Bu sabah güne 47,28 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.17 itibarıyla yüzde 0,10 gibi kısmi bir düşüşle 47,23 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 44,63 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta, artan ABD stokları, Nijerya ve Libya’nın artan üretimi ile Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin üretim kısma kararına rağmen petrol üretim artışları, fiyatlardaki toparlanma çabalarını sınırlamıştı. ABD'nin petrol endüstrisi görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen ve Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre ise petrol sondaj kulesi sayısı 747'ye yükseldi.

Ayrıca ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, geçen yılın ekim ayında günlük ortalama 8,45 milyon varile kadar gerileyen ABD'nin ham petrol üretimi, son 17 haftanın 15'inde yükselerek geçen hafta itibarıyla günlük ortalama 9,33 milyon varil oldu.

Petrol piyasasında yeni hafta tepki alımıyla başlarken, hafta ortasında açıklanacak stok verileri fiyatlar üzerinde etkili olabilir.

Analistler, küresel piyasalarda yeni haftada veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, jeopolitik gelişmeler, Brexit müzakereleri ve Fed üyelerinin açıklamalarının yatırımcıların odak noktasında olacağını kaydetti.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 47,50 ile 48,00 dolar aralığının direnç bölgesi, 46,70 ile 46,40 dolar aralığının ise destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.