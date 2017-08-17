  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Brent petrol üretim artışıyla 50 dolar seviyesinde

Brent petrol üretim artışıyla 50 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı, ABD stoklarındaki düşüş ve üretimdeki artışın etkisi altında aşağı yönlü baskıyla 50,33 dolardan işlem görmeye başladı.

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Brent petrol üretim artışıyla 50 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı dün 50,92 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 51,34 doları görmüştü. Bu sabah 50,33 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.18 itibarıyla yatay seyirle 50,34 seviyesinde işlem görmeye devam etti. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 46,78 dolardan alıcı buldu.

ABD'de dün açıklanan verilere göre ticari ham petrol stokları geçen hafta 8,9 milyon varil azalarak beklenenden fazla geriledi. Üretim tarafında ise 79 bin varil artış dikkati çekti.

Bir önceki haftada 6,5 milyon varil gerileyen stokların 3,05 milyon varil azalması bekleniyordu. ABD'nin ticari ham petrol stokları, bu sonuçla son 19 haftanın 16'sında gerilemiş oldu.

Uzmanlar, stoklardaki düşüşün petrol fiyatları açısından olumlu görünmesine karşın üretimdeki sert artışın fiyatlar üzerinde negatif algılandığını belirtiyor.

Petrol fiyatlarında kısa süreli aşağı yönlü bir baskı oluştuğu gözlenirken, bugün piyasalarda petrol fiyatlarını sert etkileyebilecek bir takvim görünmüyor.

Küresel piyasalarda bugün İngiltere temmuz ayı perakende satış, Avro bölgesi temmuz ayı TÜFE, Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 51,30 ile 53,60 dolar aralığının direnç, 50 ile 46,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Etiketler: brent petrol, petrol fiyatları
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