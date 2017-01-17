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Brent petrol fiyatı 55 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı, 55 doların üzerindeki yatay seyrini devam ettiriyor.

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Brent petrol fiyatı 55 doların üzerinde

Dün, Brent petrolün varil fiyatı yatay bir seyir izledi ve günü yüzde 0,14 artışla 55,7 dolar seviyesinden tamamladı.

Yatay seyrini bugüne de taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.50 itibarıyla 55,7 dolardan işlem görürken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 değer kaybı ile 52,4 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün özellikle İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit planına ilişkin açıklamalarının ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmasının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, başta petrol stokları olmak üzere açıklanacak verilerin de takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 55,0 doların destek konumunda olduğunu vurgulayan analistler, 56,2 doların ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

 

Etiketler: brent petrol, ham petrol
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