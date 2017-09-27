Brent petrol 58 doların üzerinde seyrediyor

Irak Kürt Bölgesel Yönteminde (IKBY) gerçekleştirilen gayrimeşru referandum kaynaklı kaygılar ve Kuzey Kore'den gelen açıklamalar sebebiyle dün son 26 ayın en yüksek düzeyine ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda 58,77 dolar düzeyinde seyrediyor.

Brent petrolün varil fiyatı, dün güne 59 dolardan başlamış gün içinde en yüksek 59,48 doları görmüştü. Bugüne 58,56 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı saat 09.24 itibarıyla yüzde 0,35 artışla 58,77 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 52,26 dolardan alıcı buldu.

Brent türü ham petrolün varil fiyatı dün, Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen gayrimeşru referandum ve Kuzey Irak petrolünün uluslararası pazarlara ulaşamaması riskinin piyasada oluşturduğu endişeyle son 26 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. IKBY, Türkiye’nin güneydoğusundan Akdeniz’e ulaşan boru hattından günde ortalama 550-600 bin varil petrol ihraç ediyor ve gelirinin büyük bölümünü böyle sağlıyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin diğer bir nedeni de Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini "savaş ilanı" şeklinde nitelendirmesi oldu.

Analistler, Brent petrol fiyatlarında dengelenme dönemine girildiğini, fiyatların bir süre daha yükselebileceğini ancak 50 dolar altına inmesinin yakın dönemde mümkün olmadığını kaydediyor.

Küresel piyasalarda, ABD ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri ile bekleyen konut satış verileri takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 58,22 ile 58,33 dolar aralığının direnç, 58 ile 58,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.