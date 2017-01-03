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Brent petrol 57 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı, 57 doların üzerinde dengelendi.

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Brent petrol 57 doların üzerinde
Brent petrolün varil fiyatı 2016 yılını 56,7 dolardan tamamlamasının ardından dün ABD ve İngiltere piyasalarının kapalı olması nedeniyle işlem görmedi. Bugüne yükselişle başlayan ve 57,33 dolar ile 12 Aralık 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gören Brent petrolün varil fiyatı, saat 11.40 itibarıyla 57,2 dolar seviyelerinde dengelendi.
 
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 54,1 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
 
Analistler, bugün Amerikan Petrol Entitüsü (API) ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin petrol fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.
 
Dolar endeksindeki yükselişe karşın, arz kısıtlamalarına ilişkin beklentilerle Brent petrolün varil fiyatının 57 doların üzerinde tutunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan Brent petrolde 58,1 doların direnç, 55,0 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
 
Etiketler: brent petrol fiyatı, ham petrol
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