  • 02 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.736
    EURO 4.042
  • BIST 86895.23
    ALTIN 146.107
Buradasınız : » » Brent petrol 56 doların üzerinde işlem görüyor

Brent petrol 56 doların üzerinde işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı, ham petrol üretimi günlük ortalama 46 bin varil azalmasıyla 56 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Brent petrol 56 doların üzerinde işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı, ABD'de haftalık ham petrol stoklarının 6,5 milyon varil artmasına karşın, ham petrol üretiminin önceki haftaya göre günlük ortalama 46 bin varil azalmasıyla 56 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre ülkede ticari ham petrol stokları, geçen hafta, bir önceki haftaya göre 6,5 milyon varil (yüzde 1,3) artışla 494,8 milyon varile ulaştı. Bu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi ise bir önceki haftaya göre günlük ortalama 46 bin varil azalarak 8,91 milyon varile geriledi. Açıklanan verilerle dün brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,67 değer kazancı ile günü 56,54 dolardan tamamladı.

Bugüne küresel piyasalarda yatay başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 11.00 itibarıyla 56,60 dolardan alıcı bulurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 53,66 dolardan işlem görüyor.

ABD haftalık işsizlik başvuruları verileri ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında, 54,30 dolar seviyesinin destek, 57 doların ise direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

Etiketler: brent petrolün varil fiyatı, ham petrol üretimi, 46 bin varil azalması, 56 dolar seviyesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER