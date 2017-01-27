Brent petrol 56 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı, dün 56,53 dolara kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,92 primle 56,24 dolardan tamamladı.

Yükseliş eğilimini bugüne de taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,14 değer artışı ile 56,32 dolardan alıcı bulurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,16 primle 53,91 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de büyüme ve 4'üncü çeyrek kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 54 doların destek, 57 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.