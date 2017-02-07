Brent petrol 56 doların altında

Brent petrolün varil fiyatı, dün 57 doların üzerinde tutunamadı ve bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü yüzde 1,67 değer kaybı ile 55,8 dolardan tamamladı.

Yeni güne yatay başlayan Brent petrolün varil fiyatı saat 10.30 itibarıyla 55,7 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 değer kaybı ile 53,0 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün Amerikan Petrol Entitüsü (API) stoklarının ve ABD açık iş sayısı verilerinin piyasalar tarafından takip edileceği belirterek, teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 55,0 doların destek, 57,0 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.