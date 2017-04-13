Brent petrol 56 dolara yaklaştı

Brent petrolün varil fiyatı, dün 56,19 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 56,62 doları görmüştü. Bu sabah güne 55,85 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,03 değer kazanarak 55,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı ise 53,06 dolardan alıcı buldu.

EIA dün ABD'de petrol stoklarının 2,2 milyon varil azaldığını duyurdu. Uzmanlar, stokların 125 bin varil artacağını tahmin ediyordu. OPEC dün aylık raporunda, küresel petrol arzının martta günlük 226 bin varil azalışla 95 milyon 820 bin varile, OPEC üretiminin ise 153 bin varil azalarak 31 milyon 930 bin varile gerilediğini açıkladı.

Petrol piyasasında bugün, Uluslararası Enerji Ajansının açıklayacağı aylık petrol verileri takip edilecek. Ayrıca, jeopolitik risklerin etkisinin sürdüğü küresel piyasalarda Fransa'nın mart ayı TÜFE rakamları, ABD'de mart ayı ÜFE ve haftalık işsizlik maaş başvuruları izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolün varil fiyatında bugün 55,50-55,20 dolar aralığının destek, 56,30-56,60 dolar civarının ise direnç konumuna geldiğini belirtiyor.