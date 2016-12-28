Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Yoğun Kar Yağışlı
Yoğun Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.534
    Euro: 3.7
  • BIST: 76682.06
    Altın: 129.838

Kapat
Buradasınız : » » Brent petrol 56 dolar sınırından işlem görüyor

Brent petrol 56 dolar sınırından işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı dün 56,24 dolarla iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 56 dolar sınırından işlem görüyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Brent petrol 56 dolar sınırından işlem görüyor
Brent petrol 56 dolar sınırında dengelendi
 
İSTANBUL (AA) - Brent petrolün varil fiyatı dün 56,24 dolarla iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 56 dolar sınırından işlem görüyor.
 
Noel tatili dolayısıyla pazartesi günü uluslararası piyasalarda işlem görmeyen Brent petrolün varil fiyatı, dün 56,24 dolarla 2 haftanın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından günü de yüzde 1,8 artışla 56,03 dolardan tamamladı.
 
Bugün de düşük işlem hacmi ile 55,8-56,1 dolar dar bandında hareket eden Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.05 itibarıyla 56 dolar sınırında tutunmaya çalışıyor.
 
Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise 53,85 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor.
 
Analistler, ocak ayında tekrar bir araya gelmesi beklenen petrol üreticisi ülkelerin, üretimin kısılması yönündeki anlaşmaya ne kadar bağlı kalacağının izleneceğini belirterek, toplantı öncesinde yatırımcıların "bekle-gör" pozisyonuna geçtiğini ve işlem hacminin düşük kaldığını kaydetti.
 
Teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 55 doların üzerinde kalındığı sürece 57,5 doların direnç olarak izleneceğini aktaran analistler, olası düşüşlerde ise 54,3 doların destek konumunda bulunduğunu ifade etti.Brent petrol 56 dolar sınırında dengelendi
Noel tatili dolayısıyla pazartesi günü uluslararası piyasalarda işlem görmeyen Brent petrolün varil fiyatı, dün 56,24 dolarla 2 haftanın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından günü de yüzde 1,8 artışla 56,03 dolardan tamamladı.
 
Bugün de düşük işlem hacmi ile 55,8-56,1 dolar dar bandında hareket eden Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.05 itibarıyla 56 dolar sınırında tutunmaya çalışıyor.
 
Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise 53,85 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor.
 
Analistler, ocak ayında tekrar bir araya gelmesi beklenen petrol üreticisi ülkelerin, üretimin kısılması yönündeki anlaşmaya ne kadar bağlı kalacağının izleneceğini belirterek, toplantı öncesinde yatırımcıların "bekle-gör" pozisyonuna geçtiğini ve işlem hacminin düşük kaldığını kaydetti.
 
Teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 55 doların üzerinde kalındığı sürece 57,5 doların direnç olarak izleneceğini aktaran analistler, olası düşüşlerde ise 54,3 doların destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
Etiketler: Karaman, Kar yağışı, halı saha
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  EKONOMİ

EKONOMİ HABERLERİ

Tüm Ekonomi Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER