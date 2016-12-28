Brent petrol 56 dolar sınırından işlem görüyor

Brent petrol 56 dolar sınırında dengelendi

İSTANBUL (AA) - Brent petrolün varil fiyatı dün 56,24 dolarla iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 56 dolar sınırından işlem görüyor.

Noel tatili dolayısıyla pazartesi günü uluslararası piyasalarda işlem görmeyen Brent petrolün varil fiyatı, dün 56,24 dolarla 2 haftanın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından günü de yüzde 1,8 artışla 56,03 dolardan tamamladı.

Bugün de düşük işlem hacmi ile 55,8-56,1 dolar dar bandında hareket eden Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.05 itibarıyla 56 dolar sınırında tutunmaya çalışıyor.

Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise 53,85 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor.

Analistler, ocak ayında tekrar bir araya gelmesi beklenen petrol üreticisi ülkelerin, üretimin kısılması yönündeki anlaşmaya ne kadar bağlı kalacağının izleneceğini belirterek, toplantı öncesinde yatırımcıların "bekle-gör" pozisyonuna geçtiğini ve işlem hacminin düşük kaldığını kaydetti.

Teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 55 doların üzerinde kalındığı sürece 57,5 doların direnç olarak izleneceğini aktaran analistler, olası düşüşlerde ise 54,3 doların destek konumunda bulunduğunu ifade etti.Brent petrol 56 dolar sınırında dengelendi

Noel tatili dolayısıyla pazartesi günü uluslararası piyasalarda işlem görmeyen Brent petrolün varil fiyatı, dün 56,24 dolarla 2 haftanın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından günü de yüzde 1,8 artışla 56,03 dolardan tamamladı.

Bugün de düşük işlem hacmi ile 55,8-56,1 dolar dar bandında hareket eden Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.05 itibarıyla 56 dolar sınırında tutunmaya çalışıyor.

Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise 53,85 dolar seviyelerinde yatay seyrediyor.

Analistler, ocak ayında tekrar bir araya gelmesi beklenen petrol üreticisi ülkelerin, üretimin kısılması yönündeki anlaşmaya ne kadar bağlı kalacağının izleneceğini belirterek, toplantı öncesinde yatırımcıların "bekle-gör" pozisyonuna geçtiğini ve işlem hacminin düşük kaldığını kaydetti.

Teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 55 doların üzerinde kalındığı sürece 57,5 doların direnç olarak izleneceğini aktaran analistler, olası düşüşlerde ise 54,3 doların destek konumunda bulunduğunu ifade etti.