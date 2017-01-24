Brent petrol 55,5 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı, dün 55,72 dolara kadar çıksa da bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,16 değer kaybı ile 55,31 dolardan tamamladı.

Bugüne Asya piyasalarında yatay başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,40 artışla 55,60 dolardan alıcı bulurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,59 primle 53,13 dolardan işlem görüyor.

Analistler, petrol fiyatlarındaki yükselişin dolardaki değer kaybından destek bulduğunu ifade ederek, bundan sonraki dönemde de ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi alanındaki açıklamaları ve petrol arzına ilişkin gelişmelerin takip edileceğini kaydetti.

Avro Bölgesi ve ABD'de bugün açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin fiyatlar üzerinde etkili olabileceğini belirten analistler, teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 54,0 doların destek, 56.50 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.