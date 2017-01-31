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Brent petrol 55 doların üzerinde seyrediyor

Brent petrolün varil fiyatı, güne yatay başladı ve 55 doların üzerinde dengelendi.

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Brent petrol 55 doların üzerinde seyrediyor

Brent petrolün varil fiyatı, güne yatay başladı ve 55 doların üzerinde dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı, dün 55 dolar seviyelerinde yatay bir seyir izledi ve günü 55,37 dolardan tamamladı.

Dünkü yatay seyrini bugüne taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.05 itibarıyla 55,26 dolardan alıcı bulurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,18 değer kaybıyla 52,45 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de Amerikan Petrol Entitüsü (API) ve yarın ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak stok verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji politikalarına dair olası açıklamalarının petrol fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatı için 54 doların destek, 56,50 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getiriyor.

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