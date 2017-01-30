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Brent petrol 55 doların üzerinde dengelendi

Brent petrolün varil fiyatı, haftaya değer kaybıyla başlayarak 55 doların üzerinde dengelendi.

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Brent petrol 55 doların üzerinde dengelendi

Brent petrolün varil fiyatı, geçen hafta cuma günü 54,85 dolara kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,48 düşüşle 55,41 dolardan tamamladı.

Cuma günkü değer kayıplarını bu haftaya da taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,40 gerileyerek 55,22 dolardan alıcı bulurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,49 değer kaybıyla 52,90 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan sondaj kuyusu sayısında meydana gelen artışın petrol fiyatlarında baskıya neden olduğunu belirtirken, bugün ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcamaları ile bekleyen konut satışlarının piyasalar tarafından takip edileceğini kaydediyor.

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