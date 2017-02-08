  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Brent petrol 55 doların altında

Brent petrol 55 doların altında

Brent petrolün varil fiyatı, dün açıklanan Amerikan Petrol Enstitüsü (API) haftalık ham petrol stoklarının beklentileri aşmasının ardından 55 doların altına geriledi.

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Brent petrol 55 doların altında

Brent petrolün varil fiyatı dün, haftalık ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde artmasıyla hafta başından bu yana etkili olan düşüş eğilimini devam ettirdi ve günü yüzde 1,3 değer kaybı ile 55,10 dolardan tamamladı.

Yeni güne Asya piyasalarında düşüşle başlayan Brent petrolün varil fiyatı 54,4 dolar seviyesinden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve saat 10.50 itibarıyla 54,7 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,0 değer kaybı ile 51,7 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin devam edebileceğini belirterek, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak stok verilerinin piyasalar tarafından takip edileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji ve ekonomi alanındaki açıklamalarının petrol fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, Brent petrolün varil fiyatında 53,6 doların destek, 55,5 doların ise direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Etiketler: brent petrol, ham petrol, petrol fiyatları
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