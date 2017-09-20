Brent petrol 55 dolar seviyesinde

Dün 55,42 dolardan güne başlayan, gün içinde en yüksek 55,86 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 55,29 dolardan güne başladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.46 itibarıyla yüzde 0,12 artışla 55,36 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 50,29 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Irak Petrol Bakanı Cebbar Luaybi'nin, küresel piyasadaki arz fazlasını azaltmak için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üretici ülkelerin arz kısıntısının Mart 2018'den sonra süresini uzatmaya ve kısıntı miktarını artırmaya şu anda gerek görmediklerini ancak konuyu değerlendirdiklerini söylemesinin ardından yatay seyrediyor.

Ayrıca, ABD'den gelen haftalık ham petrol stok verilerindeki artışın 1,3 milyon varil olması beklenirken, 0,4 milyon varilde kalmasının yarattığı olumlu havanın etkisi, bölgesel jeopolitik riskler nedeniyle sınırlı kaldı.

Petrol piyasasında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumu ve Irak Federal Mahkemesinin söz konusu referandumu durdurma kararı sonrasındaki siyasi ve askeri gelişmeler izleniyor.

Öte yandan, küresel piyasalar dün başlayan ve bugün kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve sonrasında Fed Başkanı Janet Yellen'ın yapacağı değerlendirmelere odaklandı.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 55,39 ile 55,50 dolar aralığının direnç, 55,17 ile 55,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.