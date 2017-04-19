Brent petrol 55 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı, dün 55,37 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 55,46 doları görmüştü.

Dün Amerikan Petrol Enstitüsü'nün geçen hafta stokların 840 bin varil azaldığını açıklaması üzerine, petrol fiyatında gerilemeler meydana geldi.

Bu sabah güne 54,79 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,03 değer kaybederek 54,77 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı ise 52,36 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasalarda, Avro bölgesinde şubat ayı dış ticaret dengesi ve mart ayı TÜFE, ABD'de ise Fed Bej Kitap Raporu ile bu hafta sonu gerçekleşecek OPEC toplantısı öncesinde açıklanacak ham petrol stok verileri izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolün varil fiyatında bugün 54,90-54,60 dolar aralığının destek, 55,60-56,00 dolar civarının ise direnç konumuna geldiğini belirtiyor.