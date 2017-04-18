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Brent petrol 55 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı küresel gelişmelerin etkisi ile 55,31 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Brent petrol 55 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı, dün 55,61 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 55,95 doları görmüştü.

Bu sabah güne 55,37 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,10 değer kaybederek 55,31dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı ise 52,60 dolardan alıcı buldu.

Petrol piyasasında akşam saatlerinde açıklanacak Amerikan Petrol Enstitüsü (API) haftalık stok verisi öncesi petrol tarafındaki yükseliş çabaları baskı altında kalıyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) arzı kısma yönünde karışık mesajlar gelirken, haftalık bazda açıklanacak stok verileri ve petrol ülkeleri yetkililerinden gelecek açıklamalar izleniyor.

Suudi Arabistan tarafından dün OPEC ülkelerinin üretim kısıntısı anlaşmasına yönelik piyasanın istikrar kazanması için ne yapmak gerekiyorsa yapmaya hazır oldukları belirtilerek, petrol anlaşmasının uzatılmasını konuşmanın henüz erken olduğu aktarıldı.

Küresel piyasalarda, ABD'de mart ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri, IMF Global Ekonomik Görünüm Raporu, ABD, mart ayı sanayi üretimi, ABD, mart ayı kapasite kullanım oranı verileri izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolün varil fiyatında bugün 55,30-55,00 dolar aralığının destek, 56,00-56,60 dolar civarının ise direnç konumuna geldiğini belirtiyor.

Etiketler: brent petrol, ham petrol
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