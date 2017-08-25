Brent petrol 52 doların üzerinde seyrediyor

Brent petrolün varil fiyatı dün 52,50 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,69 doları görmüştü. Bu sabah 52,30 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,32 artışla 52,47 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 47,83 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Harvey kasırgasının Meksika Körfezi'ndeki petrol endüstrisini aksatabileceği kaygısıyla yükseldi. Fiyatlar, kasırgadan etkilenen bölgelerde petrol üretiminin durdurulmasıyla yükselişe geçerken, fırtınanın aşırı hasara neden olması durumunda üretimdeki aksaklığın sürmesi bekleniyor.

Küresel piyasalarda gözler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarına çevrildi.

Petrol piyasalarında ise bugün ABD'de Baker Hughes sondaj kule sayısı takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 52,47 ile 52,49 dolar aralığının direnç, 52,39 ile 52,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.