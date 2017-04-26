Brent petrol 52 doları zorluyor

Brent petrolün varil fiyatı, dün 51,62 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 52,37 doları görmüştü. Bu sabah güne 51,80 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.12 itibarıyla yüzde 0,25 değer kazanarak 51,93 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı ise 49,43 dolardan alıcı buldu.

Bugün ABD'de açıklanan Amerikan Petrol Enstitüsü (API) stok verisi, sınırlı da olsa petrol fiyatı üzerinde etkili oldu.

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın petrolde üretimi kısma kararının yılın ikinci yarısında 3 ay daha uzatılabileceği açıklaması toparlanma için yeterli ivme sağlayamadı.

Küresel petrol piyasasında bugün EIA'nın açıklayacağı haftalık stok verileri, ABD MBA mortgage başvuruları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformuna ilişkin açıklamaları takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolün varil fiyatında bugün 51,95-51,75 dolar aralığının destek, 53,00-53,40 dolar civarının ise direnç konumuna geldiğini belirtiyor.