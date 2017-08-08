Brent petrol 52 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı dün 52,49 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,50 doları görmüştü. Bu sabah 52,23 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.08 itibarıyla yüzde 0,01 gibi kısmi bir artışla 52,24 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 49,30 dolardan alıcı buldu.

Petrol piyasaları bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abudabi'de dün başlayan OPEC ile OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntısını değerlendirdiği toplantıya odaklandı.

Analistler, petrol fiyatlarının yükselmesi için Rusya dahil birçok ülkenin katılımıyla daha büyük miktarda kesinti anlaşmasının yapılması gerektiğini savunuyor.

Küresel piyasalarda ise ABD haziran ayı JOLTS açık iş sayısı verileri takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 52,23 ile 52,29 dolar aralığının direnç, 52,11 ile 52,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.