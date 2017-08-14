Brent petrol 52 dolar sınırında işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 51,93 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 51,99 doları görmüştü. Bu sabah 51,96 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,04 artarak 51,98 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 48,77 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 11 Ağustos'ta açıkladığı rapora göre, örgütün günlük petrol üretimi temmuzda bir önceki aya göre 173 bin varil artarak 32 milyon 870 bin varile yükseldi. Küresel petrol arzı ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 170 bin varil artarak 97 milyon 300 bin varil oldu.

Uzmanlar, petrolde fiyatların 52 doların üzerine çıkması durumunda toparlanma hareketinin devam edebileceğini belirtiyor. Yeni haftada petrolün varil fiyatı için beklentinin 52-53 dolar düzeyinde olduğu ifade ediliyor.

Küresel piyasalarda bugün, avro bölgesinde haziran ayı sanayi üretimi verileri izlenecek.

Brent petrolde teknik olarak 50 ile 52,20 dolar aralığının direnç, 48,50 ile 46,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.