Brent petrol 52 dolar sınırında

Brent petrolün varil fiyatı dün 52,20 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,86 doları görmüştü. Bu sabah 51,94 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,17 azalarak 51,85 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 48,90 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) üye ülkeler ile ABD'deki üretim artışının fiyatlarda aşağı yönlü hareketleri desteklediğini bildirdi.

Küresel piyasalarda bugün, ABD temmuz ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri ile ABD haziran ayı dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 51,92 ile 52,03 dolar aralığının direnç, 51,70 ile 51,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.