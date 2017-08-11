Brent petrol 51,55 dolar düzeyine geriledi

Brent petrolün varil fiyatı dün 52,70 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 53,61 doları görmüştü. Bu sabah 51,93 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.22 itibarıyla yüzde 0,73 azalışla 51,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 48,25 dolardan alıcı buldu.

OPEC'in dün açıkladığı rapora göre örgütün günlük petrol üretimi temmuz ayında bir önceki aya göre 173 bin varil artarak 32 milyon 870 bin varile yükseldi. OPEC'in küresel petrol arzı da bir önceki aya göre günlük 170 bin varil artarak 97 milyon 300 bin varil oldu.

Temmuzda OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 520 bin varil arttı ve 64 milyon 490 bin varile ulaştı. OPEC'in üretimini artırmasıyla temmuzda küresel petrol üretimindeki payı yüzde 33,8 oldu.

OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 280 bin varil artışla günlük 97 milyon 770 bin varile ulaşacak. Dünya genelinde temmuzda işletmeye giren petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 192 olarak açıklandı. Bu sondaj kulelerinin 571'i OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.

Brent tipi petrolün global jeopolitik riskler nedeniyle dengelenmekte zorlandığını ifade eden analistler, ABD'de ham petrol stoklarının beklenenden çok düşmesine rağmen Kuzey Kore ile füze gerginliği ve en önemli petrol üreticilerden Venezuella'daki iç karışıklığın, fiyatlandırma konusunda orta vadeli öngörüleri bozduğu üzerinde duruyor.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 51,51 ile 51,59 dolar aralığının direnç, 51,35 ile 51,43 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.