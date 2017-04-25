  • 25 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.582
    EURO 3.898
  • BIST 93926.59
    ALTIN 146.438
Buradasınız : » » Brent petrol 51 dolar düzeyine düştü

Brent petrol 51 dolar düzeyine düştü

Brent petrolün varil fiyatı ABD'de açıklanacak petrol stok verisi öncesi 51 dolar düzeylerine geriledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Brent petrol 51 dolar düzeyine düştü

Brent petrolün varil fiyatı, dün 51,93 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 52,55 doları görmüştü. Bu sabah güne 51,62 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.04 itibarıyla yüzde 0,15 değer kazanarak 51,70 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı ise 49,34 dolardan alıcı buldu.

Bugün ABD'de açıklanacak Amerikan Petrol Enstitüsü (API) stok verisinin petrol fiyatı üzerinde etkisi olması bekleniyor. API geçen hafta stokların 840 bin varil azaldığını duyurmuştu.

Küresel piyasalarda gün içinde, ABD'de S&P CoreLogic CaseShiller 20 Kentte Konut Fiyatları, mart ayı yeni konut satışları, nisan ayı Conference Board Tüketici Güveni ve Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi verileri takip edilecek. Fransa'da iş dünyası güveni ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası Kredi Anketi sonuçları ekonomik dengeleri etkileyebilir.

Petrol fiyatlar üzerinde, Suudi Arabistan'ın üretimi kısma kararının yılın ikinci yarısında 3 ay daha uzatılmasının yeterli olabileceği açıklaması toparlanma için yeterli ivme sağlayamadı. ABD'deki kaya gazı üretiminin OPEC'in üretimi azaltmasının etkilerini azaltacağı düşüncesi de fiyatlardaki toparlanma çabalarını sınırlıyor.

Etiketler: brent petrol, ham petrol fiyatı, petrol fiyatları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER