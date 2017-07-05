Brent petrol 50 dolar sınırında

Brent petrolün varil fiyatı dün 49,60 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 49,88 doları görmüştü. Bu sabah 49,65 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,10 azalarak 49,60 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 47,07 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, yılın ikinci yarısında petrol arzının, talepten daha düşük olacağını ve fiyatların varil başına 60 doları bulabileceğini belirtiyor. Bu dönemde Libya ve Nijerya gibi ülkelerin petrol üretimini artırmasının da fiyatlarda dengeleyici etki oluşturabileceği öngörülüyor.

Petrol piyasasında bugün ABD'de açıklanacak haftalık petrol stok verileri izlenecek.

Küresel piyasalarda ise Almanya haziran ayı hizmet sektörü PMI ve Avro Bölgesi haziran ayı hizmet sektörü PMI verileri, Avro Bölgesi mayıs ayı perakende satışları, ABD mayıs ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleriyle ABD FOMC toplantı tutanakları takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 49,59 ile 49,65 dolar aralığının direnç bölgesi, 49,47 ile 49,53 dolar aralığının ise destek seviyesiyle izlenebileceğini belirtiyor.

