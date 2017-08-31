  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Brent petrol 50 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı ABD petrol stok verisi sonrası 50,68 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Brent petrol 50 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı dün 51,93 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 51,99 doları görmüştü. Bu sabah 50,55 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,25 artışla 50,68 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 45,93 dolardan alıcı buldu.

Dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ABD'de ham petrol stoklarının 5,4 milyon varil azalarak 457,8 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Petrol piyasalarında, Meksika Körfezi'nde meydana gelen Harvey kasırgasının bölgedeki rafineriler ve petrol üretimi üzerindeki etkileri takip ediliyor. Uzmanlar, petrol rafinerilerinin geçici kapanmasına yol açan kasırganın enerji fiyatlarını bir miktar yükseltebileceğine ancak bunun kalıcı olmayacağına işaret ediyor.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 50,75 ile 50,76 dolar aralığının direnç, 50,67 ile 50,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Etiketler: brent petrol, petrol fiyatları
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