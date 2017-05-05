Brent petrol 48 doların altında

Brent petrolün varil fiyatı, dün 50,55 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 50,70 doları görmüştü. Bu sabah güne 48,39 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.24 itibarıyla yüzde 1,81 azalarak 47,51 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili 44,58 dolardan alıcı buldu.

Dün gece saatlerinde küresel piyasalarda ham petrol fiyatları son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 4,16 değer kaybederek günü 48,4 dolardan tamamlaması sonrasında bugün Asya piyasalarında 46,6 dolar ile 29 Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Geçen yıl kasım ayında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ülkeleri ile Rusya'nın ham petrol üretim seviyelerini bu yılın ilk yarısı için kısma kararı almasıyla ocak ayında 58,35 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, mart ve nisan aylarını kayıpla kapatarak bu ay düşüşünü hızlandırdı. Son 4 gün içinde ise petrol fiyatlarındaki kayıp yaklaşık yüzde 11'e ulaştı.

OPEC'in 25 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenleyeceği toplantının petrol fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. ABD'nin artan ham petrol üretiminin küresel arz fazlasını yükselttiğine işaret eden uzmanlar, stok verilerinin genel seyrinin yükseliş eğiliminde olmasının fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğuna işaret ediyor.

Petrol piyasasında bugün, ABD'de açıklanacak haftalık sondaj suyu sayısı verisi izlenecek.

Küresel piyasalarda ise Avro Bölgesi mart ayı perakende satışlar ve ABD nisan ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri etkili olacak.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 49,00-50,00 dolar aralığının direnç bölgesi olarak izlenebileceğini, 46,50-45,60 dolar desteği aşağı yönlü gerçekleşirse satışların artabileceğini belirtiyor.