  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Brent petrol 48 dolar seviyesinde

Brent petrol 48 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı küresel piyasalarda devam eden arz fazlası ve düşük talep nedeniyle 48,23 dolardan işlem görüyor.

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Brent petrol 48 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı dün 49,65 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 49,79 doları görmüştü. Bu sabah 48,25 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.11 itibarıyla yüzde 0,04 azalarak, 48,23 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 45,59 dolardan alıcı buldu.

Dün küresel piyasada ham petrol fiyatları günü yüzde 4'ün üzerinde kayıpla tamamladı. Londra Brent türü petrolün varil fiyatı dün yüzde 4,2 değer kaybederek, 47,51 dolara kadar geriledi.

ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da dün yüzde 4,9 değer kaybıyla en düşük 44,83 seviyesini gördü. Teksas türü ham petrol dün toparlanmalarla günü 47,13 dolar seviyesinden tamamlamayı başardı.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) ve Rusya'nın üretim kesintisi anlaşmasının mart sonunda uzatılması veya kesinti miktarlarının artırılması konusunda yatırımcıların beklentilerinin düşük olduğuna dikkati çekti.

Küresel piyasalarda ise Avro Bölgesi ECB toplantı tutanakları, ABD haziran ayı ADP özel sektör istihdamı, ABD haftalık işsizlik başvuruları, ABD mayıs ayı dış ticaret dengesi ve haziran ayı hizmet sektörü PMI ile ABD haziran ayı ISM imalat dışı endeks verileri izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 48,29 ile 48,44 dolar aralığının direnç, 47,99 ile 48,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Etiketler: brent petrol, ham petrol, petrol fiyatları
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