  • 30 HAZIRAN 2017, CUMA

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Brent petrol 48 dolar düzeyini zorluyor

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde 48 dolar düzeyini zorluyor.

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Brent petrol 48 dolar düzeyini zorluyor

Brent petrolün varil fiyatı dün son iki haftanın en yüksek seviyesine tırmanarak 47,36 dolardan güne başlamış ve gün içinde 48,01 doları görmüştü. Bu sabah güne 47,59 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.18 itibarıyla yüzde 0,65 artarak 47,90 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 45,22 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, arz endişelerinin uzun süredir fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, bu hafta açıklanan petrol stok verilerinin petrolde bir miktar yükseliş sağladığını belirtiyor.

Piyasalar bugün ABD'de Baker Hughes tarafından açıklanacak sondaj kuyusu sayısına odaklandı. Baker Hughes geçen hafta, sondaj kuyusu sayısının 11 adet artışla 758'i bulduğunu açıklamıştı. Verilere göre, ABD'de petrol kuyusu sayısı 23 hafta arka arkaya yükseldi.

Küresel piyasalarda bugün, Almanya'da haziran ayı işsizlik rakamları, İngiltere'de 1. çeyrek 2017 büyüme verileri, Avro Bölgesi'nde haziran ayı TÜFE rakamları ve ABD'de mayıs ayı kişisel gelir ve harcamaları izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 48,30 ile 48,60 dolar aralığının direnç bölgesi, 47,30 ile 46,15 dolar aralığının ise destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Etiketler: brent petrol, ham petrol, petrol fiyatı
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