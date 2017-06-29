  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Brent petrol 47 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin petrol üretimindeki düşüşün ardından 47,50 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

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Brent petrol 47 doların üzerinde

Brent petrolün varili, dün 46,23 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 47,45 doları görmüştü. Bu sabah güne 47,36 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.17 itibarıyla yüzde 0,29 artarak 47,50 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 45 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin ham petrol üretimi, bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 100 bin varillik sert düşüşle 9,25 milyon varile geriledi. Ülkenin ham petrol üretimindeki sert düşüşün ardından küresel piyasada petrol fiyatlarında artış görüldü. Piyasalarda gözler yarın açıklanacak sondaj kuyusu sayısında olacak.

Küresel piyasalarda bugün, Avro Bölgesi haziran ayı tüketici güven endeksi, Almanya haziran ayı TÜFE, ABD 1. çeyrek GSYH, ABD 1. çeyrek kişisel tüketim harcamaları ve ABD haftalık işsizlik başvuruları verileri izlenecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 47,85 ile 48,50 dolar aralığının direnç bölgesi, 47,30 ile 46,15 dolar aralığının ise destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Etiketler: brent petrol, petrol fiyatları
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