  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Brent petrol 46 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı, dün ABD'de açıklanan haftalık petrol stok verisindeki artış nedeniyle 46,57 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

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Brent petrol 46 dolar seviyesinde

Brent petrolün varili, dün 45,85 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 47,03 doları görmüştü. Bu sabah güne 46,23 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.21 itibarıyla yüzde 0,73 artarak 46,57 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 44,13 dolardan alıcı buldu.

Petrol piyasasında, dün Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan haftalık stok verileri izlendi. Stokların önceki haftaya göre 0,8 milyon varil artması, petrol fiyatındaki yükselişi sınırlandırdı. Arz fazlası oluşmasına yönelik endişelerinin devam ettiği petrol üretiminde, gün içinde açıklanacak ABD Enerji Enformasyon İdaresinin haftalık stok verileri takip edilecek.

Küresel piyasalarda bugün, ABD mayıs ayı toptan eşya stokları ve bekleyen konut satış verileri takip edilecek.

Analistler, yaklaşık beş haftadır ABD ve Libya'nın petrol üretimini artırmasının fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 47,40 ile 47,85 dolar aralığının direnç bölgesi, 46,00 ile 45,77 dolar aralığının ise destek seviyesi olarak izlenebileceğini ifade ediyor.

Etiketler: brent petrol, ham petrol
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