  • 27 HAZIRAN 2017, SALI

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Buradasınız : » » Brent petrol 46 dolar düzeyinde tutunmaya çalışıyor

Brent petrol 46 dolar düzeyinde tutunmaya çalışıyor

Brent petrolün varil fiyatı, arz fazlası ve düşük talep nedeniyle 46 dolar düzeyinde tutunmaya çalışıyor.

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Brent petrol 46 dolar düzeyinde tutunmaya çalışıyor

Brent petrolün varili, dün 45,68 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 46,19 doları görmüştü. Bu sabah güne 45,85 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,37 artarak 46,02 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 43,57 dolardan alıcı buldu.

Analistler, Libya'nın ham petrol üretiminin son 4 yılın zirvesine çıktığına dikkati çekerek, arz fazlasının artmaya devam ettiğine ve bunun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğuna dikkati çekiyor.

Ayrıca en büyük petrol tüketicileri olan ABD, Çin ve Hindistan'da kısa ve orta vadede talep artışı beklenmemesi de petrol fiyatlarını baskı altında tutuyor.

Petrol piyasasında bugün ABD haftalık stok verileri takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 46,04 ile 46,12 dolar aralığının direnç bölgesi, 46,20 ile 46,28 dolar aralığının ise destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Etiketler: brent petrol
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