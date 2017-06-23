Brent petrol 45 dolar düzeyinde tutunmaya çalışıyor

Brent petrolün varili, dün 44,79 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 45,76 doları görmüştü. Bu sabah güne 45,29 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,04 azalarak 45,24 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 42,79 dolardan alıcı buldu.

Libya'da artan petrol üretimi ve buna bağlı küresel arz endişelerinin fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirten uzmanlar, tepki alımları gündeme gelse de teknik olarak önemli direnç noktalarının aşılamadığını ifade ediyor.

Ayrıca en büyük tüketiciler ABD, Çin ve Hindistan'da kısa ve orta vadede talep artışı beklenmemesi de petrol fiyatlarını baskı altında tutuyor.

Haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak sondaj kuyusu sayısının petrol fiyatları üzerinde kritik rol oynaması bekleniyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının son 11 haftanın 9'unda gerilediğini bildirmiş, ham petrol üretimi ise son 18 haftanın 16'sında artış göstermişti.

Küresel piyasalarda bugün, Almanya, haziran ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, Avro Bölgesi, haziran ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, ABD haziran ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI ve ABD, mayıs ayı yeni konut satış verileri takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 46,15 ile 46,80 dolar aralığının direnç bölgesi, 44,40 ile 43 dolar aralığının ise destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.