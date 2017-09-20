  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » BOTAŞ, Katar Gaz ile LNG anlaşması imzaladı

BOTAŞ, Katar Gaz ile LNG anlaşması imzaladı

Katar Gaz Şirketi (Qatargas) ile BOTAŞ 3 yıllık sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticareti anlaşması imzaladı.

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BOTAŞ, Katar Gaz ile LNG anlaşması imzaladı

Katar Gaz Şirketi (Qatargas) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket anlaşma kapsamında, Türkiye'ye 3 yıl boyunca yılda 1,5 milyon ton LNG sevk edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Qatargas Üst Yöneticisi Halid bin Halife Al Sani, anlaşmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "BOTAŞ, LNG endüstrisinde derin uzmanlığa sahip değerli bir müşteri. Kendileriyle olan ilişkimiz spot kargo tedarikinden orta vadeli anlaşmalara kadar ilerledi ve uzun yıllar BOTAŞ'a güvenilir, temiz enerji sağlamayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşma kapsamında Türkiye'ye gönderilecek LNG, Egegaz, Marmara ve Etki LNG terminallerine iletilebilecek.

Etiketler: Botaş, katar gaz, LNG
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