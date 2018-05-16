Bosna Hersek'ten ithal edilen tarım ürünlerinde tarife kontenjanları belirlendi

Ekonomi Bakanlığı'nın, Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, firmalarca bir defada talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarı belirlendi. Buna göre, söz konusu miktar alabalıklar, sazan balığı, tatlı mısır, çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları, hububat ve ürünlerinden elde edilen gıda mamulleri için 10 ton; ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri için 25 ton; bazı meşrubat ürünleri için 20 bin litre oldu.

Bir defada talep edilebilecek azami tarife kontenjanı miktarı taze veya soğutulmuş büyükbaş hayvan eti için 8 bin ton; dondurulmuş büyükbaş hayvan eti için 8 bin ton; koyun ve keçi etleri ile sığır, koyun, keçi gibi hayvanların yenilen sakatatı için 2 bin ton; kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı için bin ton olarak belirlendi.

Söz konusu miktar buğday unu veya mahlut unu için 85 bin ton; ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları için 75 bin ton; diğer şekerler, ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal ve karamel için 20 bin ton oldu.

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Tarife kontenjanları "talep toplama", "başvuru sırasına göre eşit oranda tahsis" ve "ilk gelen ilk alır" gibi yöntemlerle verilecek.

Bu yıla özel, tahsisatı talep toplama yöntemine göre yapılan tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için 15 gün içinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerekecek.

Kaynak: AA