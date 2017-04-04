Bosna Hersek'te '20. Uluslararası Ekonomi Fuarı' başladı

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Ekonomi Fuarı, Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ'dan üst düzey devlet yetkililerinin de katılımıyla başladı.

Bölgenin en önemli ekonomi fuarlarından biri olan ve bu yıl 30 ülkeden 800 firma temsilcisinin katıldığını fuarın açılışında, ev sahibi Bosna Hersek'in devlet kademesinin yanı sıra Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic ve Çin Halk Cumhuriyeti Tarım Bakan Yardımcısı Qu Dongyu da hazır bulundu.

Fuarın açılışını yapan Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, Güneydoğu Avrupa'nın en önemli ekonomi fuarlarından biri olan organizasyonun, birlikteliğe, iş birliğinin geliştirilmesine ve yeni yatırımlara olanak sağlaması temennisinde bulundu.

Hırvatistan'ın Bosna Hersek'te bir milyar avroluk yatırımı olduğuna işaret eden Plenkovic, "Bu, Bosna Hersek'in gelişimine verdiğimiz önemin göstergesidir. Bosna Hersek, Hırvatların da yaşadığı bir ülke ve biz bu ülkedeki tüm halkların eşit haklara sahip olması konusunda yardım etmek istiyoruz." dedi.

Plenkovic, AB'ye üyelik yolunda da Bosna Hersek'e yardım etmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Kaliteli bir sisteme, gelişmiş bir ekonomiye ve istikrara sahip olmak için AB yolunda ilerlemek şart. Bosna Hersek'e bu yolda bizzat destek olacağım." diye konuştu.

Açılışta konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Mladen İvanic de fuara komşu ülke liderlerinin de katıldığına işaret ederek, "Büyük bir gururla, bugün Mostar'ın bölgenin merkezi olduğunu söyleyebilirim." dedi.

İvanic, fuarın bu yılki partner ülkesinin Hırvatistan olmasının önemini vurgulayarak, "Hırvatistan, AB üyesi olarak komşularına bu yolda büyük destek sağlayan bir ülke." ifadelerini kullandı.

Fuar Direktörü Dalfina Bosnjak ise fuarın bu yılki partneri Hırvatistan'ın "Bosna Hersek'in dostu" bir ülke olduğunu belirterek, Hırvatistan'ın her zaman Bosna Hersek'in AB ve NATO üyelik süreçlerini desteklediğini ifade etti.

Farklı konularda konferans, seminer ve çalıştayların da düzenleneceği fuar, 8 Nisan'a kadar sürecek.

"Türkiye bölgeye ciddi anlamda destek olabilir"

Fuarın açılışına katılmak üzere Mostar'da bulunan Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, Sırbistan Başbakanı Vucic ve Hırvatistan Başbakanı Plenkovic ile de görüşme imkanı buldu.

Sırbistan'da pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Vucic, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, altyapı ve insanların birbirine bağlanmasının, Avrupa süreci için de önemli olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin bu konuda kendilerine yardım etmek istediğini aktardı.

Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü anımsatan Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkanlar'daki farklı konularla yakından ilgilendiğini söyledi.

Vucic, Türkiye'nin yapacağı yatırımlar ve altyapı projeleri ile bölgeye ciddi anlamda destek olabileceğini sözlerine ekledi. AA