Bosna Hersek Dış Ticaret Odası İstanbul Temsilciliği açıldı

Bosna Hersek Dış Ticaret Bakanı Mirko Şaroviç, Bosna Hersek Dış Ticaret Odası İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu temsilcilikte kimsenin kendini misafir gibi hissetmesini istemediğini, buranın herkesin evi gibi olduğunu söyledi.

Bu temsilciliğin açılışının Türkiye, Bosna Hersek ve Sırbistan'ın iş birliğinin neticesi olduğunu ifade eden Şaroviç, "Biz bu ticaret odası temsilciliğinin açılışı konusunda Sırbistan'dan daha hızlı davrandık. Umut ediyorum ki çok yakın bir zamanda Sırbistan'ın ticaret odalarının açılışını kutluyor olacağız" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise iki hafta önce Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte Bosna Hersek'te olduklarını ve ziyaretlerinin güzel geçtiğini aktararak, "DEİK olarak 144 iş konseyi ile faaliyet gösteriyoruz. Bunların 37’si Avrupa’da bulunuyor. Bosna Hersek İş Konseyi bizim önemli iş konseylerimizden birisi. 700 milyon dolarlık ticaret hacmimiz var. Bugüne kadar oluşan ticaret hacmi için teşekkür ediyoruz ama iş dünyası için hiçbir şey yeterli değil. Biz daha fazlasını başarabileceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu temsilcilik 2 ülkenin iş dünyasını birleştiren bir nokta olacak"

Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Başkanı Ahmet Egrliç, Bosna Hersek'in dış ticaretinin son birkaç senedir büyüdüğünü ve tüm sektörlerde önemli artış görüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Artık ürünlerimizi en gelişmiş piyasalarda görmekteyiz. Bu bağlamda önümüzdeki senelerde dış ticaretimizde artış bekliyoruz. Hükümetimizin yaptığı bazı reformların meyvelerini alıyoruz. Bölgenin en stabil bankacılık sektörüne, en ucuz enerjisine ve en düşük vergilerine sahibiz. Bu olumlu ortamın gelecek senelerde de gelişmesini umut ediyoruz. Ekonomimizin bölgede lider haline gelmesini umuyoruz. Türkiye bizim bu anlamda stratejik ortağımızdır. 2013’ten bu yana Türkiye ile olan dış ticaretimizi 3 katı artırdık. Yakın zamanda ticaret hacmimizin 1 milyar doları aşmasını umuyorum. Bölgedeki iyi ilişkilerin dış ticareti artıracağını ümit ediyorum. Bu temsilcilik 2 ülkenin iş dünyasını birleştiren bir nokta olacak."

Kaynak: AA