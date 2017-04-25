Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 94.634,91 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 832,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 1,23 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,23 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,95 ile madencilik oldu.

Dün kapanış ve gün içi gördüğü en yüksek seviye rekorlarını kıran BIST 100 endeksi, bugün de rekorlarını geliştirmeye devam etti. Endeks, 94.634,91 puana çıkarak hem gün içinde hem de tarihinde gördüğü en yüksek seviyeden günü tamamladı.

Analistler, dünkü hızlı yükselişlerin ardından gün içinde kar satışlarının görüldüğünü, ancak bu satışların karşılanarak yükseliş eğiliminin korunduğunu kaydetti.

Küresel piyasalarda artan risk iştahının pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini ifade eden analistler, New York borsasında bugün yüzde 1'i aşan yükselişler ve Nasdaq endeksinde tarihi zirvenin görüldüğüne dikkati çekti.

Analistler, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.000 ve 97.700 seviyelerinin direnç, 92.400 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi), borçlanma faiz oranı (faiz koridorunun alt bandı) ve marjinal fonlama oranında (faiz koridorunun üst bandı) değişiklik beklemiyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 13'ü yüzde 11 olan geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranının sabit kalacağını, ekonomistlerin 8'i ise 25-75 baz puanlık artış olabileceğini tahmin ediyor. Mart ayındaki PPK toplantısında yüzde 8 olan politika faizi, yüzde 7,25 olan faiz koridorunun alt bandı ve yüzde 9,25 olan faiz koridorunun üst bandı sabit tutulurken, GLP borç verme oranı ise yüzde 11'den yüzde 11,75'e yükseltilmişti.