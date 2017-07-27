Borsa'dan bir günde üç rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.185,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,25, holding endeksi yüzde 0,71 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,35 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,61 ile bilişim oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklendiği gibi sabit tutmasının ardından küresel piyasalarda artan risk iştahı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizlerde değişikliğe gitmemesinin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini olan 108.605,51 puanı gördü. Endeks günü bir önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,11 artışla tüm zamanların kapanış zirvesi olan 108.391,71 puandan tamamladı.

Analistler, Fed'in faizleri sabit tutmasıyla doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında düşüşe geçtiğini ve küresel pay piyasalarında da tarihi zirvelerin görüldüğünü belirtti.

Yarın yurt içinde ekonomi güven endeksi, yabancı ziyaretçi sayısı, yurt dışında Avro Bölgesi tüketici güven endeksi, Almanya'da TÜFE, ABD'de Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve olan 108.605,51 ve 110.000 puanın direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, olası geri çekilmelerde ise 107.500 seviyesinin destek olarak izleneceğini bildirdi.