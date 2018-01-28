Borsadaki şirketlerin değeri 4 haftada 48 milyar lira arttı

Borsa İstanbul verilerinden derlenen bilgilere göre, 2017 sonu itibariyle yaklaşık 887 milyar lira olan Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, BIST 100 endeksinin rekorlar kırdığı 2018'in ilk 4 haftasında 48 milyar lira artarak 935 milyar liraya yükseldi.

Artışın büyük bölümü borsanın devleri olarak nitelendirilen 20 şirketten geldi. 2017 sonunda Borsa İstanbul'da 533 milyar lira olan en değerli 20 şirket, 31 milyar liralık artışla bu hafta kapanış fiyatları itibarıyla 564 milyar liralık piyasa değerine ulaştı. Borsanın devler listesindeki 15 şirketin piyasa değeri yılbaşına göre artarken, aynı dönemde 5 şirketin değeri ise düşüş kaydetti.

Devler listesindeki bankaların toplam piyasa değeri 200 milyar liraya yaklaştı

Borsa İstanbul'da, yeni yılla birlikte banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımların etkisiyle en yüksek piyasa değerine sahip 20 şirket listesinde yer alan 6 bankanın piyasa değeri de 2017 sonuna göre yaklaşık 26 milyar lira artarak 196 milyar liraya çıktı.

Analistler, TL bazında Borsa İstanbul'un rekorlar kırdığı dönemde şirketlerin piyasa değerinin tarihi yüksek seviyelerine çıktığını belirterek, buna karşın dolar bazında bakıldığında halen gidecek çok yolun olduğunu ifade ediyor.

BIST 100 endeksinin dolar bazlı tarihi zirvesinin 51.070 puanda olduğuna dikkat çeken analistler, bu haftaki kapanışın ise cari kurla 32.160 puana denk geldiğini kaydetti.

Analistler, endeksin dolar bazlı tarihi zirvesine göre halen yaklaşık yüzde 60 iskontolu olduğunu ifade ederek, Borsa İstanbul'un 2007, 2010 ve 2013 yıllarındaki yükseliş ivmesini yakalayabilmesi durumunda toplam piyasa değerinin 1,5 trilyon lira seviyelerine kadar çıkabileceğini vurguladı.

Piyasalardaki pozitif havanın devam etmesinin halka açılmak için uygun ortam bekleyen şirketleri de cesaretlendireceğini söyleyen analistler, bunun Borsa İstanbul'un toplam piyasa değerini yukarı taşıyacağını söylüyor.

Kaynak: AA