Borsada yatırımcısına en çok kazandıran 'ulaşım' oldu

Borsanın rekorlar kırdığı yılın ilk yarısında 22 alt sektör endeksi arasında yatırımcısına en fazla kazandıran ulaştırma oldu.

Yılbaşından bu yana yükseliş trendini devam ettiren BIST 100 endeksi, ilk 6 ayda kırdığı rekorların ardından 100.000 seviyesini geçerek yatırımcısına yüzde 28,5 getiri sağladı.

Borsa İstanbul'da hesaplanan 22 alt sektör endeksi arasında en fazla getiriyi ulaştırma endeksi elde etti.

Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi ve Türkiye'ye gelen turist sayısının artması, ulaştırma ve turizm sektörlerini olumlu etkiledi. Söz konusu gelişmelerin etkisiyle ilk yarıda ulaştırma endeksi yüzde 51,9, turizm endeksi de yüzde 36 değer kazandı.

Ulaştırmayı yüzde 44 ile tekstil, deri, yüzde 42,9 ile kimya, petrol, plastik izlerken, 22 alt sektör endeksi arasında düşüş gösteren tek sektör spor oldu. Spor endeksi, söz konusu dönemde yüzde 0,62 geriledi.

Ana endekslerde en fazla kazandıran teknoloji oldu

Likiditesi ve halka açıklığı yüksek olan bankacılığın da aralarında bulunduğu 8 sektör endeksi, yılın ilk yarısında BIST 100'den fazla değer kazanırken, 14 sektör endeksi ise BIST 100'den düşük performans gösterdi.

Borsa İstanbul'da ana endeksler bazında bakıldığında, ilk yarıda en fazla kazandıran yüzde 50,5 ile teknoloji endeksi oldu. Teknolojiyi yüzde 30,4 getiri ile sınai endeksi, yüzde 27,4 ile hizmetler endeksi, yüzde 25,3 ile de mali endeks izledi.

Ulaştırmada THY zirvede

Ulaştırma sektörünü oluşturan hisselerin ilk yarı getirilerine bakıldığında zirvede, sektör içinde ağırlığı ve işlem hacmi en yüksek olan Türk Hava Yolları (THY) aldı. Söz konusu dönemde sektörü oluşturan 7 şirketin hisseleri değer kazanırken, yüzde 60,7 getiri sağlayan THY'yi, yüzde 37,9 getiri ile Reysaş Taşımacılık ve Lojistik, yüzde 32,7 getiri ile de Pegasus izledi.

Yılın ilk yarısında en fazla kazandıran ana endeks olan teknoloji sektörünü oluşturan şirketlerin hisselerine bakıldığında da, yatırımcısına en fazla getiriyi yüzde 235,7 ile Kron Telekomünikasyon Hizmetleri sağladı. Endeks içerisindeki ağırlığı dikkate alındığında ise teknoloji şirketleri arasında birinciliği ASELSAN aldı.

Söz konusu dönemde yüzde 73,3 getiri elde eden ASELSAN'ı, yüzde 33,7 ile Nortel Networks Netaş Telekom AŞ ve yüzde 8,5 ile Logo Yazılım izledi. Sektör endeksini oluşturan 14 şirketten Armada Bilgisayar yüzde 6,2 değer kaybederken, diğer tüm şirket hisseleri yükseldi.

Beşiktaş ile Trabzonspor kazandırdı

Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynayan Beşiktaş ile Trabzonspor yatırımcılarına yılın ilk yarısında kazandırırken, Galatasaray ve Fenerbahçe ise kaybettirdi.

Söz konusu dönemde Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ hisseleri yatırımcısına yüzde 9,5, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ hisseleri de yüzde 1,01 getiri sağladı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri yüzde 11,7 , Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri ise yüzde 7,5 değer kaybetti.

Bu yılın ilk yarısında Borsa İstanbul'daki 22 alt sektör ilk yarı getirileri şöyle:

Endeks 30 Haziran 2017 kapanışı 30 Aralık 2016 kapanışı Değişim (yüzde)

Ulaştırma 82.866,47 54.558,01 51,89

Tekstil, deri 24.725,32 17.169,30 44,01

Kimya, petrol, plastik 97.932,16 68.545,49 42,87

Metal ana sanayi 178.034,70 128.712,60 38,32

Turizm 8.116,36 5.965,79 36,05

Ticaret 176.116,10 132.864,30 32,55

Banka 170.612,70 129.549,50 31,70

Elektrik 3.626,00 2.769,86 30,91

Madencilik 30.955,83 24.087,89 28,51

Bilişim 28.196,28 22.157,75 27,25

Gıda, içecek 129.373,60 102.061,00 26,76

Sigorta 253.481,70 202.906,30 24,93

Finansal kiralama, faktoring 34.126,31 27.989,80 21,92

Orman, kağıt, basım 51.196,74 42.091,26 21,63

Holding, yatırım 80.514,30 66.586,33 20,92

İletişim 29.737,78 25.066,95 18,63

Metal, eşya, makine 150.216,80 126.635,40 18,62

İnşaat 81.919,32 72.622,26 12,80

Taş, toprak 80.342,00 74.632,28 7,65

Menkul kıymet yatırım ortaklığı 25.490,54 24.619,34 3,54

Gayrimenkul yatırım ortaklığı 43.712,34 42.247,72 3,47

Spor 61.251,20 61.633,65 -0,62

BIST 100 100.440,4 78.138,66 28,54



