Borsada ilk yarının şampiyonu Beşiktaş oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında hisseleri bu yılın ilk yarısını yüzde 9,50 yükselişle tamamlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Derlenen verilere göre, Borsa İstanbul'da spor endeksi, 2017'nin ilk yarısında yüzde 0,62 değer kaybetti.

Beşiktaş, yüzde 9,50 değer kazanarak ilk 6 ayda en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Trabzonspor'un da kazançla kapattığı yılın ilk yarısını Fenerbahçe ve Galatasaray ise kayıpla tamamladı.

Analistler, Beşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısının etkisiyle yılın ilk yarısında spor şirketleri arasında öne çıktığını belirtti. Hisseleri yılın ilk çeyreğinde yüzde 31 yükseliş kaydeden Beşiktaş, söz konusu dönemde tek kazandıran spor şirketi olmuştu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ yılın ilk yarısını yüzde 1,06'lık kazançla tamamlarken, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ile Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri ise yılın ilk yarısında yatırımcısına kaybettirdi.

Söz konusu dönemde yüzde 7,54 değer kaybeden Fenerbahçe hisseleri, haziranda ise önceki ay kapanışına göre yüzde 1,52 yükseliş kaydetti.

Haziran ayında ne yüksek getiri Trabzonspor'dan

Bu yılın ilk yarısında yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi Galatasaray oldu. Galatasaray hisseleri, ilk 6 ayda yüzde 11,58 azalış kaydetti.

Galatasaray hisseleri, şirketin bedelli sermaye artırım kararı alması ve başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanması ile haziranda mayıs ayı kapanışına göre yüzde 9,91 değer kaybetti. Galatasaray Sporti̇f Sınai̇ ve Ti̇cari̇ Yatırımlar AŞ'nin 21,6 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin tamamının nakden karşılanmak suretiyle 108 milyon liraya yükseltilmesine ilişkin izahnamenin haziran ayında onaylanması sonrasında bu ay da sermaye artırımı gerçekleşti.

Aylık fiyat gelişmelerine bakıldığında Beşiktaş hisselerinin, yılın ilk yarısındaki liderliğini son 4 aydaki düşüşe karşın koruması dikkati çekti. Beşiktaş hisseleri, yılın ilk 2 ayındaki hızlı yükselişin ardından 4 aydır kazançlarını geri veriyor.

Beşiktaş hisseleri haziranda önceki ay kapanışına göre yüzde 1,57 değer kaybederken, söz konusu dönemde en fazla kazanç sağlayan spor hissesi yüzde 3,99 ile Trabzonspor oldu. Fenerbahçe hisseleri de haziranda yüzde 1,52 artarak yatırımcısının yüzünü güldüren ikinci spor hissesi olarak öne çıktı.

Borsada işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine de yine Beşiktaş sahip... İlk yarı sonunda Beşiktaş'ın piyasa değeri 1 milyar 51 milyon 200 bin lira oldu. Beşiktaş'ı 1 milyar 45 milyon 740 bin lira ile Fenerbahçe, 704 milyon 160 bin lira ile Galatasaray ve 287 milyon lira ile Trabzonspor izledi.