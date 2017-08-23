Borsa yönünü yeniden yukarı çevirdi

ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin ardından 110.000'li seviyelerden 105.000'in altına gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarının etkisiyle yönünü tekrar yukarı çevirdi. Aralık 2016'da başladığı yükseliş trendini üst üstte 8'inci aya taşıyan BIST 100 endeksi, ağustosta tarihinin en yüksek seviyesi olan 110.321,80 puanı gördü. Endeks, ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin ardından küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle düşüşe geçerek 104.939 puana kadar geriledi. Söz konusu seviyeden gelen tepki alımlarıyla geçen haftayı 107.000 puanın üzerinde tamamlayan BIST 100 endeksi, dün ise yönünü tekrar yukarı çevirerek günü 108.500'ün üzerinde kapanış yaptı.